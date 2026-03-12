الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة

الخميس 12 مارس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: تصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية «شهادة وفاة» للتنظيم
غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
رومانيا تسمح لطائرات أميركية بالتزود بالوقود لـ«أغراض دفاعية»
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً في إيران
مصر تحذِّر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية في المنطقة
إجلاء 20 شخصاً من سفينة تايلاندية تعرضت للاستهداف قبالة سواحل عُمان
الأمم المتحدة: تكثيف جهود حماية المدنيين وتعزيز التمويل الإنساني
سويسرا تغلق سفارتها في طهران
مباحثات خليجية مع «اليونسكو» حول تداعيات الاعتداءات الإيرانية على التعليم والثقافة
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاصطفاف العالمي مع الإمارات «حائط صد» لحماية سيادة الخليج
«قطارات الاتحاد» تواصل عملياتها لشحن البضائع بصورة منتظمة
أمطار متفرقة وانخفاض تدريجي في الحرارة
«الوطني الاتحادي» يوافق على مشروعي قانونين اتحاديين
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
12 مارس 2026 23:19
الدفاعات الجوية الإماراتية
الاعتداء الإيراني
إيران
صواريخ باليستية
الصواريخ الباليستية
وزارة الدفاع
الإمارات
الصواريخ الباليستية الإيرانية
الطائرات المسيرة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ما هو القرار 2817 بإدانة إيران؟
اليوم 17:30
علوم الدار
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة
10 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 صواريخ باليستية و112 طائرة مسيّرة
7 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع يقدم عرضاً شاملاً لآخر المستجدات الميدانية
6 مارس 2026
علوم الدار
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 6 صواريخ باليستية و125 طائرة مسيرة إيرانية
5 مارس 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة
اليوم 03:51
علوم الدار
الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
11 مارس 2026
علوم الدار
وزارة الدفاع تنشر لقطات لاعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
3 مارس 2026
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة
3 مارس 2026
علوم الدار
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة
اليوم 03:51
علوم الدار
الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
11 مارس 2026
علوم الدار
وزارة الدفاع تنشر لقطات لاعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية
3 مارس 2026
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيّرة
3 مارس 2026
شاهد أيضًا
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
اليوم 23:19
الأخبار العالمية
مضيق هرمز.. شريان العالم الاستراتيجي
اليوم 21:45
علوم الدار
كيف يستعد الجمهور لاستقبال عيد الفطر السعيد في أبوظبي؟
اليوم 21:30
علوم الدار
اللواء سعيد الشامسي يكشف تفاصيل قرار عودة المقيمين المنتهية إقاماتهم دون تأشيرة جديدة
اليوم 21:15
علوم الدار
حركة مرورية انسيابية تعكس نبض الحياة والأمان في قلب أبوظبي
اليوم 21:08
علوم الدار
الإمارات.. السماح بعودة المقيمين ممن انتهت إقاماتهم دون الحاجة لتأشيرة دخول جديدة
اليوم 21:00
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©