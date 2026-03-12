الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
لماذا خذل الذهب المستثمرين؟
13 مارس 2026 02:02
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
سعر الذهب
فيديوهات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
الذهب إلى أفضل مكاسب شهرية منذ 1980
30 يناير 2026
اقتصاد
اقتصاد
الذهب في مستوى قياسي
29 يناير 2026
اقتصاد
اقتصاد
للمرة الأولى.. الذهب يتجاوز 5200 دولار
28 يناير 2026
اقتصاد
اقتصاد
أول أسبوع من 2026.. الذهب عند أعلى مستوى
9 يناير 2026
اقتصاد
اقتصاد
الذهب إلى ارتفاع مع انخفاض أسبوعي
24 أكتوبر 2025
أخبار ذات صلة
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اقتصاد
الذهب يتراجع أمام قوة الدولار
اقتصاد
الذهب يرتفع أكثر من 1%
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
11 مارس 2026
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
9 مارس 2026
اقتصاد
الذهب يتراجع أمام قوة الدولار
6 مارس 2026
اقتصاد
الذهب يرتفع أكثر من 1%
4 مارس 2026
شاهد أيضًا
اقتصاد
لماذا خذل الذهب المستثمرين؟
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة
الأخبار العالمية
مضيق هرمز.. شريان العالم الاستراتيجي
علوم الدار
كيف يستعد الجمهور لاستقبال عيد الفطر السعيد في أبوظبي؟
علوم الدار
اللواء سعيد الشامسي يكشف تفاصيل قرار عودة المقيمين المنتهية إقاماتهم دون تأشيرة جديدة
علوم الدار
حركة مرورية انسيابية تعكس نبض الحياة والأمان في قلب أبوظبي
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©