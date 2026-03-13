الجمعة 13 مارس 2026
علوم الدار
سورة القدر.. خطبة الجمعة 13 مارس 2026
13 مارس 2026 17:20
ليلة القدر
خطبة الجمعة
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
خطباء الجمعة
صلاة الجمعة
الإمارات
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
