ترامب: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً

الأربعاء 3 يونيو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
واشنطن تشترط فتح «هرمز» كاملاً لإنهاء الحصار على إيران
صقر غباش: أمن الخليج العربي جزء من منظومة الأمن الدولي
الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب
«الأغذية العالمي»: لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة
واشنطن: ندعم حصر السلاح بيد الدولة في العراق
إجلاء 33 مريضاً من غزة للعلاج بالخارج
في جولة ميدانية لـ «الاتحاد»: «كاميرات ذكية» لاحتساب رسوم المواقف تلقائياً في أبوظبي
411 ألف زائر لشواطئ أبوظبي خلال الربع الأول
عمار بن حميد: إعداد كفاءات قادرة على الإسهام في التنمية الشاملة
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تطلق «الدليل إلى فلسفة الدين»
«مهارات الإمارات» تطور 1700 مهارة مستقبلية وتخدم 200 مؤسَّسة تعليمية
«سوربون أبوظبي» تُطلق برنامج العلوم والتقنيات التطبيقية للسواحل والمحيطات
«الرعاية الأسرية» في أبوظبي تُطلق بودكاست «وتين»
«تنمية المجتمع» بدبي تُطلق تقريرها الثاني للاستدامة
«مبادلة للرعاية الصحية» تعزز العلاج الاستباقي لصحة الدماغ
«أبوظبي للسلم» يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
«تنفيذى الشارقة» يعتمد استراتيجية الأمن السيبراني للإمارة
جمعية الإمارات الخيرية توزع 1400 أضحية
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً
3 يونيو 2026 00:57
دونالد ترامب
الرئيس الأميركي
الولايات المتحدة
أميركا
إيران
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا أعلن ترامب تعليق عملية مشروع الحرية بـ «مضيق هرمز»؟
7 مايو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يطلق «مشروع الحرية» لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز
4 مايو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: إيران ستتفاوض وإلا ستواجه مشاكل لم يسبق لها مثيل
21 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يحذر إيران
18 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: نعرف أين زرعت الألغام في مضيق هرمز
12 ابريل 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تعهّدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
1 يونيو 2026
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
31 مايو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: تسليم «اليورانيوم المخصّب» فوراً أو تدميره في مكانه
27 مايو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو العودة إلى المعركة
26 مايو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: إيران تعهّدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
1 يونيو 2026
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد إيران بالعودة إلى استئناف الحرب
31 مايو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: تسليم «اليورانيوم المخصّب» فوراً أو تدميره في مكانه
27 مايو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو العودة إلى المعركة
26 مايو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً
3 يونيو 2026
علوم الدار
د. محمود أحمد القيسية.. سيرةُ عطاءٍ في مسيرة التعليم الإماراتي
اليوم 22:13
الأخبار العالمية
شلل مروري يضرب لندن
اليوم 20:40
علوم الدار
قرقاش: ندفع جميعاً ثمن طموحات إيران الإقليمية المتضخمة
اليوم 19:00
اقتصاد
توسعة مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي في فرنسا
اليوم 18:56
علوم الدار
للعام الثاني.. الإمارات الأولى إقليمياً في مبيعات السيارات الكهربائية
اليوم 18:48
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©