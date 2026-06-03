غروسي من براكة: الإمارات نموذج عالمي للطاقة النووية السلمية

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3 يونيو 2026 17:59
رافاييل غروسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
براكة
محطة براكة للطاقة النووية
الإمارات
الطاقة النووية
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