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علوم الدار
غروسي من براكة: الإمارات نموذج عالمي للطاقة النووية السلمية
3 يونيو 2026 17:59
رافاييل غروسي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
براكة
محطة براكة للطاقة النووية
الإمارات
الطاقة النووية
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