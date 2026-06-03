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علوم الدار
قرقاش: لا بد من موقف خليجي صلب وموحد في ظل العدوان على الكويت والبحرين
3 يونيو 2026 18:01
أنور قرقاش
قرقاش
الإمارات
الاعتداء الإيراني
إيران
الكويت
البحرين
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