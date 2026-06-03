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علوم الدار
خطة أوروبية تاريخية لمواجهة حرائق الغابات
4 يونيو 2026 01:54
الغابات
حرائق الغابات
الحرائق
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