لقطات تُظهر الهجوم على مطار الكويت

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المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي لـ «الاتحاد»: 33 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات في مجالات الرعاية والحماية
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«علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» يستقبل طلبات المشاركة حتى 31 يوليو
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