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وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 370 أسيراً
5 يونيو 2026 18:48
الحرب في أوكرانيا
وساطة إماراتية
الأسرى
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