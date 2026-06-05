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تسريب يتفاقم وطاقم يحتمي.. محطة الفضاء الدولية لا تزال آمنة
5 يونيو 2026 22:08
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء
الفضاء
رواد الفضاء
ناسا
وكالة ناسا
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