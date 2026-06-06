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علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت والبحرين
6 يونيو 2026 18:33
الاعتداء الإيراني
إيران
البحرين
الإمارات
الكويت
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