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علوم الدار
أمن الخليج والعالم العربي كل لا يتجزأ
10 يونيو 2026 19:45
الخليج
الاعتداء الإيراني
إيران
الإرهاب
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الصواريخ الباليستية
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