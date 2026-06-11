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اقتصاد
"إثراء": تأهيل قادة المستقبل في القطاع المصرفي والمالي
11 يونيو 2026 19:00
برامج إثراء الطلبة
مبادرة إثراء
القطاع المصرفي
القطاع المصرفي الإماراتي
القطاع المصرفي في الإمارات
القطاع المالي
القطاع المالي والمصرفي
الإمارات
التوطين
الكفاءات الوطنية
الكفاءات الإماراتية
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