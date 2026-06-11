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الأخبار العالمية
"الداخلية البحرينية": إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل جراء العدوان الإيراني
11 يونيو 2026 20:45
الاعتداء الإيراني
إيران
البحرين
وزارة الداخلية البحرينية
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الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت والبحرين
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الإمارات: الاعتداءات الإيرانية استهدفت عمداً البنية التحتية للاتصالات
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اليوم 12:14
كلمة الاتحاد
اعتداءات غادرة
اليوم 00:15
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