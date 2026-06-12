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علوم الدار
الإمارات تتصدر مؤشرات الثقة الصحية عالمياً
12 يونيو 2026 18:37
الثقة الصحية
القطاع الصحي في الإمارات
الرعاية الصحية
مؤشر إيدلمان للثقة
القطاع الصحي
الإمارات
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