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عطل في طائرة البابا ليو يؤخر عودته إلى روما
12 يونيو 2026 23:19
البابا ليو الرابع عشر
إسبانيا
البابا
روما
بابا الفاتيكان
جزر الكناري
بابا الكنيسة الكاثوليكية
إيطاليا
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