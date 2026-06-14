الأحد 14 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ديناصور في المزاد بفرنسا
14 يونيو 2026 20:53
ديناصور
الديناصورات
فرنسا
باريس
مزاد
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
غلق قاعة في «متحف اللوفر»
18 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
اندلاع حريق في مطعم وسط باريس
10 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لماذا سحبت الثقة من الحكومة الفرنسية؟
10 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
فرنسا ترفع حالة التأهب.. والسبب درجات الحرارة
29 يونيو 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق يلتهم مبنى أثرياً في باريس
27 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ماكرون ومودي يفتتحان معرض الابتكارات والتقنيات الهندية
علوم الدار
«توازن»: شراكات نوعية ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة
الأخبار العالمية
رئيسة وزراء اليابان تبدأ جولة في أوروبا وتشارك بمجموعة السبع
الأخبار العالمية
رئيس وزراء الهند يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون ومودي يفتتحان معرض الابتكارات والتقنيات الهندية
اليوم 19:33
علوم الدار
«توازن»: شراكات نوعية ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة
اليوم 01:18
الأخبار العالمية
رئيسة وزراء اليابان تبدأ جولة في أوروبا وتشارك بمجموعة السبع
13 يونيو 2026
الأخبار العالمية
رئيس وزراء الهند يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا
13 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ديناصور في المزاد بفرنسا
علوم الدار
«الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها الجديدة إلى دمشق
علوم الدار
كيف تُراقب أبوظبي مزارعها بالذكاء الاصطناعي؟
علوم الدار
«بنك البذور والمعشبة».. 650 مليون بذرة لصون التنوع النباتي بالإمارات
الأخبار العالمية
احتفاء بريطانيا بميلاد الملك تشارلز
علوم الدار
أنور قرقاش: ستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©