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أميركا: إيران لن تمتلك سلاحاً نوويا أبداً
15 يونيو 2026 19:07
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الأسلحة النووية
جي دي فانس
مضيق هرمز
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