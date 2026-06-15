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علوم الدار
محمد العبار لـ «الاتحاد»: سوريا.. بلد المقومات الفريدة والاستثنائية للاستثمار
15 يونيو 2026 21:25
محمد العبار
سوريا
الإمارات
الاستثمار
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