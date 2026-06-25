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زلزالان عنيفان يهزان فنزويلا وانهيارات في العاصمة
25 يونيو 2026 18:25
الزلازل
زلزال
الزلزال
فنزويلا
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