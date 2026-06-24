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علوم الدار
«مضيق هرمز» ورسالة ترامب
24 يونيو 2026 19:56
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مضيق هرمز
إيران
الولايات المتحدة
أميركا
طهران
الملاحة
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