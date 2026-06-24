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علوم الدار
رئيس لبنان: المفاوضات مع إسرائيل منفصلة عن محادثات سويسرا
24 يونيو 2026 22:06
الرئيس اللبناني
جوزيف عون
لبنان
إسرائيل
سويسرا
واشنطن
الولايات المتحدة
أميركا
جنوب لبنان
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