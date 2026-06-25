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علوم الدار
أنور قرقاش: زيارة روبيو تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأميركا
25 يونيو 2026 18:00
الإمارات والولايات المتحدة
وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
رئيس الدولة
أميركا
الإمارات
قرقاش
أنور قرقاش
محمد بن زايد
الإمارات وأميركا
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