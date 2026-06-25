أنور قرقاش: زيارة روبيو تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأميركا

الخميس 25 يونيو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
محللون وحقوقيون لـ «الاتحاد»: استهداف الجيش للمنشآت يعمّق معاناة السودانيين
الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف
الرئيس اللبناني: العمل قائم لتثبيت إيقاف إطلاق النار في الجنوب
منظمات دولية تؤكد رفض مخططات الاستيطان بالضفة الغربية
أميركا تعيد فتح سفارتها في الكويت
«الطاقة الذرية»: المنشآت النووية الإيرانية ستخضع للتفتيش
روسيا: ملتزمون بتفاهمات قمة ألاسكا
العراق: تطبيق قانون الإرهاب على مصنعي ومستخدمي المسيَّرات
«الوطني» يوافق على مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
«الأعلى للشؤون المالية» يمنح «أدنوك» وشركاءها امتياز تطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»
طلاب رأس الخيمة راضون عن «الرياضيات»
نهيان بن مبارك: الاستثمار في التعليم ركيزة التنمية الشاملة
خليفة بن محمد بن خالد: التعليم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أحمد بن محمد يعزي في وفاة جمعة الفلاسي وريسه القمزي
فتح باب القبول والتسجيل للدفعة الـ 28 في «الشارقة للعلوم الشرطية»
«خيرية الشارقة» تنجز 91% من إنشاءات بناية الذيد الوقفية
محمد بن حمد الشرقي يشهد حفل تخريج «أكاديمية الديار الخاصة»
الهوتي: هدفنا توفير بيئة احترافية وتحقيق إنجازات نوعية
4 اتفاقيات لتعزيز تكامل منظومة الرعاية الأسرية في أبوظبي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
أنور قرقاش: زيارة روبيو تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأميركا
25 يونيو 2026 18:00
الإمارات والولايات المتحدة
وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
رئيس الدولة
أميركا
الإمارات
قرقاش
أنور قرقاش
محمد بن زايد
الإمارات وأميركا
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
رئيس الدولة للرئيس الأميركي: شكراً على دعمكم
16 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
قرقاش: الإمارات ستحمي سيادتها بقوة وكفاءة وثبات
14 مايو 2026
علوم الدار
علوم الدار
كيف تلقى الطلبة خبر لقاء رئيس الدولة؟
25 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
رئيس الدولة يجري زيارة تاريخية إلى الولايات المتحدة
19 سبتمبر 2024
علوم الدار
علوم الدار
ماذا قال جون كيربي عن زيارة رئيس الدولة إلى الولايات المتحدة؟
19 سبتمبر 2024
أخبار ذات صلة
شراكة راسخة
اليوم 01:48
علوم الدار
قرقاش: زيارة روبيو تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأميركا
24 يونيو 2026
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الأميركي
24 يونيو 2026
مسيرة حافلة
24 يونيو 2026
الافتتاحية
شراكة راسخة
اليوم 01:48
علوم الدار
قرقاش: زيارة روبيو تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأميركا
24 يونيو 2026
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الأميركي
24 يونيو 2026
الافتتاحية
مسيرة حافلة
24 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
"إسبريا".. المحامي رئيساً منتخباً لكولومبيا
اليوم 19:30
الأخبار العالمية
مبانٍ مدمرة في فنزويلا بعد أقوى زلزال منذ 1900
اليوم 19:10
علوم الدار
تعزيز الوعي المجتمعي للوقاية من المخدرات
اليوم 18:57
علوم الدار
"آفة المخدرات".. خطبة الجمعة 26 يونيو 2026
اليوم 18:40
الأخبار العالمية
حريق ضخم يهدد منازل في بنسلفانيا
اليوم 18:35
الأخبار العالمية
قرقاش: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوانٍ غادر عليها
اليوم 18:30
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©