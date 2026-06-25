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"آفة المخدرات".. خطبة الجمعة 26 يونيو 2026
25 يونيو 2026 18:40
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الأبُ عمادُ الأسرة.. خطبة الجمعة 15 مايو 2026
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