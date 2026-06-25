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قرقاش: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوانٍ غادر عليها
25 يونيو 2026 18:30
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مضيق هرمز
قرقاش
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