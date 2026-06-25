"إسبريا".. المحامي رئيساً منتخباً لكولومبيا

الخميس 25 يونيو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
محللون وحقوقيون لـ «الاتحاد»: استهداف الجيش للمنشآت يعمّق معاناة السودانيين
الإمارات والأردن تبحثان تعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف
الرئيس اللبناني: العمل قائم لتثبيت إيقاف إطلاق النار في الجنوب
منظمات دولية تؤكد رفض مخططات الاستيطان بالضفة الغربية
أميركا تعيد فتح سفارتها في الكويت
«الطاقة الذرية»: المنشآت النووية الإيرانية ستخضع للتفتيش
روسيا: ملتزمون بتفاهمات قمة ألاسكا
العراق: تطبيق قانون الإرهاب على مصنعي ومستخدمي المسيَّرات
«الوطني» يوافق على مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
«الأعلى للشؤون المالية» يمنح «أدنوك» وشركاءها امتياز تطوير الغطاء الغازي في حقل «باب»
طلاب رأس الخيمة راضون عن «الرياضيات»
نهيان بن مبارك: الاستثمار في التعليم ركيزة التنمية الشاملة
خليفة بن محمد بن خالد: التعليم ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
أحمد بن محمد يعزي في وفاة جمعة الفلاسي وريسه القمزي
فتح باب القبول والتسجيل للدفعة الـ 28 في «الشارقة للعلوم الشرطية»
«خيرية الشارقة» تنجز 91% من إنشاءات بناية الذيد الوقفية
محمد بن حمد الشرقي يشهد حفل تخريج «أكاديمية الديار الخاصة»
الهوتي: هدفنا توفير بيئة احترافية وتحقيق إنجازات نوعية
4 اتفاقيات لتعزيز تكامل منظومة الرعاية الأسرية في أبوظبي
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
"إسبريا".. المحامي رئيساً منتخباً لكولومبيا
25 يونيو 2026 19:30
أبيلاردو دي لا إسبريا
دي لا إسبريا
رئيس كولومبيا
كولومبيا
الرئيس الكولومبي
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
سماء «تشيليابينسك» باللون الأحمر
23 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
الصين تختبر تكنولوجيا الاتصالات بالمهمة 653
23 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
واشنطن تحت السيطرة الفيدرالية
12 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
المواجهة الدبلوماسية الأميركية الكولومبية
29 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تحطم طائرة في كولومبيا و«لا ناجين»
11 يناير 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
دي لا إسبرييا يفوز برئاسة كولومبيا
22 يونيو 2026
الأخبار العالمية
كولومبيا تصوت في جولة ثانية لاختيار رئيس للبلاد
21 يونيو 2026
الرياضة
ثنائية أرياس تقود كولومبيا للفوز على الأردن
8 يونيو 2026
الأخبار العالمية
قتلى في انفجار منجم وسط كولومبيا
7 يونيو 2026
الأخبار العالمية
دي لا إسبرييا يفوز برئاسة كولومبيا
22 يونيو 2026
الأخبار العالمية
كولومبيا تصوت في جولة ثانية لاختيار رئيس للبلاد
21 يونيو 2026
الرياضة
ثنائية أرياس تقود كولومبيا للفوز على الأردن
8 يونيو 2026
الأخبار العالمية
قتلى في انفجار منجم وسط كولومبيا
7 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
"إسبريا".. المحامي رئيساً منتخباً لكولومبيا
اليوم 19:30
الأخبار العالمية
مبانٍ مدمرة في فنزويلا بعد أقوى زلزال منذ 1900
اليوم 19:10
علوم الدار
تعزيز الوعي المجتمعي للوقاية من المخدرات
اليوم 18:57
علوم الدار
"آفة المخدرات".. خطبة الجمعة 26 يونيو 2026
اليوم 18:40
الأخبار العالمية
حريق ضخم يهدد منازل في بنسلفانيا
اليوم 18:35
الأخبار العالمية
قرقاش: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوانٍ غادر عليها
اليوم 18:30
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©