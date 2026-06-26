الجمعة 26 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "دار الفنون أبوظبي"
26 يونيو 2026 18:48
أبوظبي
المنطقة الثقافية
دار الفنون أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
«الاتحاد للطيران» تطلق رحلاتها الجديدة إلى دمشق
14 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
كيف تُراقب أبوظبي مزارعها بالذكاء الاصطناعي؟
14 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
أطولُ ممرّ مكيّف في أبوظبي
11 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
كيف تحمي المركبات «ذاتية القيادة» المُشاة في أبوظبي؟
2 يونيو 2026
علوم الدار
علوم الدار
أضاحي العيد
27 مايو 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
محمد خليفة المبارك لـ«الاتحاد»: «دار الفنون» يعزز طموحات أبوظبي الثقافية
علوم الدار
أبوظبي تعزّز تطوير علاجات التعديل الجيني للأمراض النادرة
علوم الدار
«أبحاث التكنولوجيا المتطورة» يستقطب 5000 طالب بأبوظبي
علوم الدار
جامعة أبوظبي ضمن أفضل 400 مؤسسة أكاديمية عالمياً
علوم الدار
محمد خليفة المبارك لـ«الاتحاد»: «دار الفنون» يعزز طموحات أبوظبي الثقافية
اليوم 01:34
علوم الدار
أبوظبي تعزّز تطوير علاجات التعديل الجيني للأمراض النادرة
اليوم 01:34
علوم الدار
«أبحاث التكنولوجيا المتطورة» يستقطب 5000 طالب بأبوظبي
اليوم 01:33
علوم الدار
جامعة أبوظبي ضمن أفضل 400 مؤسسة أكاديمية عالمياً
اليوم 01:33
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى مواصلة الجهود الدولية لتمكين المرأة من التحول التكنولوجي
علوم الدار
أولى رحلات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة كاملة العدد
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "دار الفنون أبوظبي"
علوم الدار
الإمارات تستكشف الجيل القادم من الرعاية الصحية الذكية
اقتصاد
بالأرقام.. ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي
علوم الدار
الفخ الأخطر
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©