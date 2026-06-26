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الإمارات تدعو إلى مواصلة الجهود الدولية لتمكين المرأة من التحول التكنولوجي
26 يونيو 2026 19:41
الإمارات
الأمم المتحدة
تمكين المرأة
التكنولوجيا
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