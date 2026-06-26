الجمعة 26 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
سيارة تساعد الشرطة لمطاردة مشتبه به
26 يونيو 2026 20:52
الشرطة البريطانية
الشرطة
مقاطعة كنت البريطانية
مقاطعة كنت
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
احتفاء بريطانيا بميلاد الملك تشارلز
13 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
شلل مروري يضرب لندن
2 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إشارة رمزية قبل خطاب الملك تشارلز
13 مايو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
كلمة على العشاء.. ماذا قال ترامب وملك بريطانيا؟
18 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
استقبال ملكي لترامب في بريطانيا
17 سبتمبر 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
سيف بن زايد يترأّس اجتماع مجلس قيادات الشرطة
الأخبار العالمية
بريطانيا تشهد أعلى مستوى حرارة في يونيو
الأخبار العالمية
موجة حر قياسية تجتاح أوروبا وتحذيرات من مخاطر تهدد الحياة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بريطانيا
علوم الدار
سيف بن زايد يترأّس اجتماع مجلس قيادات الشرطة
25 يونيو 2026
الأخبار العالمية
بريطانيا تشهد أعلى مستوى حرارة في يونيو
25 يونيو 2026
الأخبار العالمية
موجة حر قياسية تجتاح أوروبا وتحذيرات من مخاطر تهدد الحياة
25 يونيو 2026
علوم الدار
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بريطانيا
25 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
سيارة تساعد الشرطة لمطاردة مشتبه به
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى مواصلة الجهود الدولية لتمكين المرأة من التحول التكنولوجي
علوم الدار
أولى رحلات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة كاملة العدد
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "دار الفنون أبوظبي"
علوم الدار
الإمارات تستكشف الجيل القادم من الرعاية الصحية الذكية
اقتصاد
بالأرقام.. ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©