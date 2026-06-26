السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
روبيو: لبنان وإسرائيل يتوصلان لاتفاق إطاري
27 يونيو 2026 01:06
جنوب لبنان
وزير الخارجية الأميركي
لبنان
لبنان وإسرائيل
ماركو روبيو
أزمة لبنان
إسرائيل
أميركا
الأزمة اللبنانية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
جوزيف عون رئيساً لـ"لبنان"
9 يناير 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
هل ينتهي الفراغ الرئاسي في لبنان قريباً؟
28 نوفمبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
التصعيد في لبنان يتصدر أحداث الأسبوع
4 أكتوبر 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لقاء صيني أميركي يتصدر أحداث الأسبوع
30 أغسطس 2024
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ظلام لبنان وترشيح هاريس في صدارة أحداث الأسبوع
23 أغسطس 2024
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
قتيلان بضربة إسرائيلية على "النبطية" جنوبي لبنان
الأخبار العالمية
إسرائيل: سنبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة
الأخبار العالمية
اتفاق على هدنة في لبنان إثر تصعيد إسرائيلي
الأخبار العالمية
واشنطن: جولة جديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية الأسبوع المقبل
الأخبار العالمية
قتيلان بضربة إسرائيلية على "النبطية" جنوبي لبنان
24 يونيو 2026
الأخبار العالمية
إسرائيل: سنبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة
22 يونيو 2026
الأخبار العالمية
اتفاق على هدنة في لبنان إثر تصعيد إسرائيلي
20 يونيو 2026
الأخبار العالمية
واشنطن: جولة جديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية الأسبوع المقبل
20 يونيو 2026
شاهد أيضًا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 320 أسيراً
الأخبار العالمية
روبيو: لبنان وإسرائيل يتوصلان لاتفاق إطاري
الأخبار العالمية
موجة الحر تصعد إلى "مون بلان"
الأخبار العالمية
سيارة تساعد الشرطة لمطاردة مشتبه به
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى مواصلة الجهود الدولية لتمكين المرأة من التحول التكنولوجي
علوم الدار
أولى رحلات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة كاملة العدد
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©