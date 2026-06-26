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علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 320 أسيراً
27 يونيو 2026 01:08
الحرب في أوكرانيا
وساطة إماراتية
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الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
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