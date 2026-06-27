السبت 27 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
انهيارات وإخلاءات مع اجتياح عاصفتين لليابان
27 يونيو 2026 16:26
اليابان
انهيارات أرضية
انهيارات
عاصفة
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ثلوج اليابان في 3 أسابيع.. ماذا حدث؟
12 فبراير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق يدمر 170 مبنى في اليابان
19 نوفمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
تاكايتشي أول رئيسة للحزب الياباني الحاكم
5 أكتوبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
عاصفة تتلاعب بهبوط الطائرات
16 سبتمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إنذار حريق يجبر طائرة على الهبوط في اليابان
12 سبتمبر 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
فيضانات في اليابان مع اقتراب عاصفتين استوائيتين
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يرصد مخاطر الانهيارات الأرضية قبل وقوعها
الأخبار العالمية
إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية باليابان مع اقتراب عاصفتين مداريتين
الأخبار العالمية
إصابات جراء زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب اليابان
الأخبار العالمية
فيضانات في اليابان مع اقتراب عاصفتين استوائيتين
اليوم 09:19
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يرصد مخاطر الانهيارات الأرضية قبل وقوعها
26 يونيو 2026
الأخبار العالمية
إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية باليابان مع اقتراب عاصفتين مداريتين
26 يونيو 2026
الأخبار العالمية
إصابات جراء زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب اليابان
26 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
انهيارات وإخلاءات مع اجتياح عاصفتين لليابان
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 320 أسيراً
الأخبار العالمية
روبيو: لبنان وإسرائيل يتوصلان لاتفاق إطاري
الأخبار العالمية
موجة الحر تصعد إلى "مون بلان"
الأخبار العالمية
سيارة تساعد الشرطة لمطاردة مشتبه به
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى مواصلة الجهود الدولية لتمكين المرأة من التحول التكنولوجي
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©