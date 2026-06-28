الأحد 28 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران جبل إتنا
28 يونيو 2026 18:00
ثوران بركان
حمم بركانية
البراكين
إتنا
الانفجار البركاني
إيطاليا
الحمم البركانية
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إيطاليا.. بين فصلين في يوم واحد
4 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
خروج ترام عن القضبان في وسط ميلانو
27 فبراير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ثوران بركان في شمال كولومبيا
26 فبراير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
استخراج متسلق دُفن حياً تحت ثلوج إيطاليا
13 فبراير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
لحظة تحطم طائرة فوق طريق سريع
23 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي
الساعة الذكية وسيلة روما لرعاية كبار السن
الأخبار العالمية
فرنسا وإيطاليا تسعيان لبناء تحالف دولي لدعم لبنان
الأخبار العالمية
فرنسا وإيطاليا تطرحان مبادرة للبنان بعد انسحاب يونيفيل
الرياضة
مالاجو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مهمة إنقاذية
الذكاء الاصطناعي
الساعة الذكية وسيلة روما لرعاية كبار السن
اليوم 11:26
الأخبار العالمية
فرنسا وإيطاليا تسعيان لبناء تحالف دولي لدعم لبنان
27 يونيو 2026
الأخبار العالمية
فرنسا وإيطاليا تطرحان مبادرة للبنان بعد انسحاب يونيفيل
25 يونيو 2026
الرياضة
مالاجو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مهمة إنقاذية
22 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إنقاذ رضيع ووالدته بعد أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا
علوم الدار
المانجو.. ملكة الفواكه الصيفية تتألق بأصنافها في المزارع الإماراتية
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران جبل إتنا
الأخبار العالمية
مع الحر.. مياه البحر تهدد مزارع تعتمد على "بو" الإيطالي
الرياضة
الجزائر والنمسا.. فرصة "الانتقام"
الأخبار العالمية
انهيارات وإخلاءات مع اجتياح عاصفتين لليابان
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©