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المانجو.. ملكة الفواكه الصيفية تتألق بأصنافها في المزارع الإماراتية
28 يونيو 2026 18:06
المزارع
المزارع الإماراتية
الإمارات
المانجو
محصول المانجو
الفواكه
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مهرجان المانجو
خورفكان
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