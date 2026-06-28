الأحد 28 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
إنقاذ رضيع ووالدته بعد أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا
28 يونيو 2026 18:55
فرق الإنقاذ
الزلازل
زلزال
الزلزال
فنزويلا
رصد الزلازل
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مبانٍ مدمرة في فنزويلا بعد أقوى زلزال منذ 1900
25 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زلزالان عنيفان يهزان فنزويلا وانهيارات في العاصمة
25 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز اليابان
8 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بعد 600 عام من السكون.. ثوران نادر لبركان روسي
3 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
زلزال وتحذير من تسونامي في تشيلي
2 مايو 2025
أخبار ذات صلة
الترفيه
إنقاذ رضيع من تحت أنقاض بعد أيام من زلزالي فنزوويلا
الأخبار العالمية
دعم دولي واسعة لفنزويلا عقب كارثة الزلزالين
الأخبار العالمية
فنزويلا: عدد قتلى الزلزالين يرتفع إلى 1430
الأخبار العالمية
فنزويلا: فرق إنقاذ من دول عدة تبحث عن ناجين من الزلزالين
الترفيه
إنقاذ رضيع من تحت أنقاض بعد أيام من زلزالي فنزوويلا
اليوم 19:55
الأخبار العالمية
دعم دولي واسعة لفنزويلا عقب كارثة الزلزالين
اليوم 13:31
الأخبار العالمية
فنزويلا: عدد قتلى الزلزالين يرتفع إلى 1430
27 يونيو 2026
الأخبار العالمية
فنزويلا: فرق إنقاذ من دول عدة تبحث عن ناجين من الزلزالين
27 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إنقاذ رضيع ووالدته بعد أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا
علوم الدار
المانجو.. ملكة الفواكه الصيفية تتألق بأصنافها في المزارع الإماراتية
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران جبل إتنا
الأخبار العالمية
مع الحر.. مياه البحر تهدد مزارع تعتمد على "بو" الإيطالي
الرياضة
الجزائر والنمسا.. فرصة "الانتقام"
الأخبار العالمية
انهيارات وإخلاءات مع اجتياح عاصفتين لليابان
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©