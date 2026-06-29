هولندا والمغرب.. «اثنان واحد»

الإثنين 29 يونيو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ترامب يحذر طهران ويلوّح باستئناف الحرب
بوتين يتعهد بضمان أمن روسيا في مواجهة الضربات الأوكرانية
مقتل 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على غزة
إنقاذ 33 شخصاً في فنزويلا وآلاف في عداد المفقودين
خروج ناقلة حاويات فرنسية من «هرمز»
خبراء لـ«الاتحاد»: إنهاء الصراع في السودان رهن بفك الارتباط بين الجيش و«الإخوان»
«الموارد البشرية والتوطين»: الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة سوق العمل
«الشاطئ الليلي».. تجربة ترفيهية بعيداً عن حرارة النهار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح آل علي والزعابي بأبوظبي
ريم الهاشمي تتسلم جائزة «ماريسا بيليساريو» الإيطالية المرموقة
شرطة أبوظبي تنشر الوعي المروري بين «الجاليات»
«الوطني لمكافحة المخدرات»: الوعي والحزم والعلاج للقضاء على الإدمان
نائب رئيس أنظمة رصد الأرض في «سبيس 42»: «فورسايت» تعزز قدرات الإمارات السيادية في مجال رصد الأرض
6.7 مليون درهم دعماً لمحدودي الدخل من «خيرية الشارقة»
«زمالة الإمارات للاستدامة» يحتفي بتخريج الدفعة الثالثة
تفاهم بين «الشباب» و«إرادة» لتمكين المتعافين من الإدمان
«كهرباء الشارقة» تطوِّر منصّتها الرقمية للخدمات الحكومية
«أمناء حقوق الإنسان» يعقد اجتماعه الثاني ويقر ميزانية 2026
5 ملايين و773 ألف درهم من «الإمارات للسرطان» لرعاية المرضى
«طرق دبي» تعزز شراكاتها في الصين لدعم «النقل الذكي»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة
هولندا والمغرب.. «اثنان واحد»
29 يونيو 2026 17:52
«2-1».. القاسم المشترك في تاريخ مواجهات هولندا والمغرب! … كما تشهد المواجهة عودة كومان لملاقاة «أسود الأطلس» في كأس العالم بعد 32 عاماً، لكن هذه المرة مدرباً
رونالد كومان
أسود الأطلس
كأس العالم
كأس العالم 2026
نهائيات كأس العالم
منتخب هولندا
المنتخب الهولندي
منتخب المغرب
المنتخب المغربي
مونديال 2026
المونديال
مباريات المونديال
مباريات كأس العالم
منتخبات كأس العالم
تاريخ كأس العالم
نهائيات كأس العالم لكرة القدم
مباريات كأس العالم لكرة القدم
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
مونديال 2026.. "كلاب روبوتية" لمساعدة الشرطة المكسيكية
13 فبراير 2026
الرياضة
الرياضة
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يطلق سباقات "قرى الإمارات للجري"
12 أكتوبر 2025
الرياضة
الرياضة
بتكلفة قياسية.. «مانشستر يونايتد» يكشف عن ملعبه الجديد
12 مارس 2025
الرياضة
الرياضة
ترامب يتسلم مفتاح كأس العالم للأندية 2025
8 مارس 2025
الرياضة
الرياضة
السعودية تحتفل باستضافة مونديال 2034
12 ديسمبر 2024
أخبار ذات صلة
الرياضة
مدرب المغرب: واثقون ومتحمّسون وعازمون على الفوز على هولندا
اليوم 11:00
الرياضة
ميسي 916.. مسيرة لا تعرف المستحيل
27 يونيو 2026
الرياضة
مونديال 2026: هولندا تضرب موعداً مع المغرب في مونتيري الاثنين
26 يونيو 2026
الرياضة
تعرف على قائمة المتأهلين والمودعين في مونديال 2026
26 يونيو 2026
الرياضة
مدرب المغرب: واثقون ومتحمّسون وعازمون على الفوز على هولندا
اليوم 11:00
الرياضة
ميسي 916.. مسيرة لا تعرف المستحيل
27 يونيو 2026
الرياضة
مونديال 2026: هولندا تضرب موعداً مع المغرب في مونتيري الاثنين
26 يونيو 2026
الرياضة
تعرف على قائمة المتأهلين والمودعين في مونديال 2026
26 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الرياضة
هولندا والمغرب.. «اثنان واحد»
اليوم 17:52
الأخبار العالمية
إنقاذ رضيع ووالدته بعد أيام تحت أنقاض زلزال فنزويلا
28 يونيو 2026
علوم الدار
المانجو.. ملكة الفواكه الصيفية تتألق بأصنافها في المزارع الإماراتية
28 يونيو 2026
الأخبار العالمية
لقطات جوية لثوران جبل إتنا
28 يونيو 2026
الأخبار العالمية
مع الحر.. مياه البحر تهدد مزارع تعتمد على "بو" الإيطالي
28 يونيو 2026
الرياضة
الجزائر والنمسا.. فرصة "الانتقام"
27 يونيو 2026
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©