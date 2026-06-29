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الرياضة
هولندا والمغرب.. «اثنان واحد»
29 يونيو 2026 17:52
«2-1».. القاسم المشترك في تاريخ مواجهات هولندا والمغرب! … كما تشهد المواجهة عودة كومان لملاقاة «أسود الأطلس» في كأس العالم بعد 32 عاماً، لكن هذه المرة مدرباً
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