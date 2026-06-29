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حرائق غابات تهدد مناطق سكنية في تركيا
29 يونيو 2026 22:50
حرائق غابات
حرائق الغابات في تركيا
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تركيا
حرائق الغابات
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