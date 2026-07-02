الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
إجلاء آلاف السكان إثر حريق غابات في فرنسا
2 يوليو 2026 21:38
حريق غابات
حريق الغابات
فرنسا
حرائق الغابات
حرائق الغابات في أوروبا
الحرائق
حوادث الحرائق
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف بسبب حريق غابات في "توسكانا"
1 مايو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق غابات في أستراليا وتحذير من ظروف "كارثية"
8 يناير 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق حدثت عبر التاريخ غيرت العالم
28 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق غابات قرب مستشفى في جناق قلعة التركية
8 أغسطس 2025
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق وعواصف ثلجية تضرب تركيا في وقت واحد
4 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
حرائق غابات ضخمة تجتاح جنوب فرنسا
الرياضة
فرنسا والبرازيل تتجاوزان الدقيقة وإسبانيا تستعيد الكرة بـ«سُرعة البرق»
الأخبار العالمية
فرنسا وعُمان: "حرية الملاحة دون شروط أو قيود" في مضيق هرمز
الأخبار العالمية
خروج ناقلة حاويات فرنسية من «هرمز»
الأخبار العالمية
حرائق غابات ضخمة تجتاح جنوب فرنسا
2 يوليو 2026
الرياضة
فرنسا والبرازيل تتجاوزان الدقيقة وإسبانيا تستعيد الكرة بـ«سُرعة البرق»
1 يوليو 2026
الأخبار العالمية
فرنسا وعُمان: "حرية الملاحة دون شروط أو قيود" في مضيق هرمز
29 يونيو 2026
الأخبار العالمية
خروج ناقلة حاويات فرنسية من «هرمز»
29 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
إجلاء آلاف السكان إثر حريق غابات في فرنسا
اقتصاد
فائزون: "جائزة الشيخ خليفة" دافع لمواصلة الإبداع والابتكار
اقتصاد
جائزة الشيخ خليفة للامتياز تحتفي بنماذج اقتصاد المستقبل
علوم الدار
الإمارات تُطلق استراتيجية "شركات الإمارات من أجل الخير"
الأخبار العالمية
إنقاذ شخص حوصر 8 أيام تحت الأنقاض في فنزويلا
الرياضة
إسبانيا والنمسا.. حكايات الـ 9
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©