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الإمارات تخصص 30 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض بالسودان
6 يوليو 2026 18:10
المساعدات الإماراتية
أزمة السودان
الأبيض
المساعدات الإنسانية
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