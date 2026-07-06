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"مهرجان الشيخ زايد الصيفي" ينطلق بمشاركة طلابية قياسية
6 يوليو 2026 20:05
أبوظبي
مهرجان الشيخ زايد الصيفي
الإمارات
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