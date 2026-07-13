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أميركا: الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية
13 يوليو 2026 17:06
الجيش السوداني
السودان
أزمة السودان
القوات المسلحة السودانية
الأزمة السودانية
الحرب في السودان
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الحرب الأهلية في السودان
أميركا
أسلحة كيميائية
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