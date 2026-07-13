الثلاثاء 14 يوليو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
النيران تحاصر رواد مقهى في بانكوك
13 يوليو 2026 23:53
بانكوك
تايلاند
الحرائق
حوادث الحرائق
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق هائل يلتهم مصنع أحذية تاريخياً
9 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
إجلاء آلاف السكان إثر حريق غابات في فرنسا
2 يوليو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حرائق غابات تهدد مناطق سكنية في تركيا
29 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
حريق ضخم يهدد منازل في بنسلفانيا
25 يونيو 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ألسنة اللهب تهدد مناطق مأهولة في تشيلي
24 يناير 2026
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
27 قتيلا إثر حريق داخل مقهى في بانكوك
اليوم 00:45
الأخبار العالمية
أميركا: قتلى ومصابون جراء حرائق غابات بين كولورادو ويوتا
28 يونيو 2026
علوم الدار
جامعة زايد تعزّز جاهزية طلبة البيئة والاستدامة
23 يونيو 2026
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحمي الشبكات الكهربائية من خطر الحرائق
19 يونيو 2026
الأخبار العالمية
27 قتيلا إثر حريق داخل مقهى في بانكوك
اليوم 00:45
الأخبار العالمية
أميركا: قتلى ومصابون جراء حرائق غابات بين كولورادو ويوتا
28 يونيو 2026
علوم الدار
جامعة زايد تعزّز جاهزية طلبة البيئة والاستدامة
23 يونيو 2026
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحمي الشبكات الكهربائية من خطر الحرائق
19 يونيو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
النيران تحاصر رواد مقهى في بانكوك
اليوم 23:53
اقتصاد
رقم خيالي.. كم مسافراً عبر مطارات الإمارات في 2025؟
اليوم 23:49
الأخبار العالمية
سيول عاتية تجرف السيارات في لحظات
اليوم 23:40
الأخبار العالمية
أميركا: الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية
اليوم 17:06
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع
12 يوليو 2026
علوم الدار
الإمارات تدين الجرائم المخزية لسلطة بورتسودان خلال الحرب الأهلية
12 يوليو 2026
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©