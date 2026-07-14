الثلاثاء 14 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ما هو "جبل الفأس" الذي هدّد ترامب بتدميره؟
14 يوليو 2026 22:32
جبل الفأس
البرنامج النووي الإيراني
إيران
نطنز
الرئيس الأميركي
أميركا
تخصيب اليورانيوم
دونالد ترامب
ترامب
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب عن مقترح إيران: لست راضياً
1 مايو 2026
علوم الدار
علوم الدار
ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق
14 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بدء الحصار الأميركي على موانئ إيران
14 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: إيران يجب أن تتوقف عن فرض رسوم في مضيق هرمز
10 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد بقصف إيران مجدداً إذا واصلت تخصيب اليورانيوم
27 يونيو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
الأخبار العالمية
ترامب: ضربنا إيران بشدة وسننتصر بسرعة إن عادت الحرب
الأخبار العالمية
ترامب: التفاهم مع إيران انتهى ولا أرغب في التوصل إلى اتفاق
الأخبار العالمية
ترامب: سنضرب إيران بقوة
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: ضربنا إيران بشدة وسننتصر بسرعة إن عادت الحرب
10 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: التفاهم مع إيران انتهى ولا أرغب في التوصل إلى اتفاق
9 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: سنضرب إيران بقوة
8 يوليو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هو "جبل الفأس" الذي هدّد ترامب بتدميره؟
الأخبار العالمية
انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
الرياضة
راكون هالاند يخطف الأضواء من استقبال تاريخي
اقتصاد
لماذا تحتفظ الإمارات باحتياطي من النقد الأجنبي؟
الأخبار العالمية
النيران تحاصر رواد مقهى في بانكوك
اقتصاد
رقم خيالي.. كم مسافراً عبر مطارات الإمارات في 2025؟
المزيد من الفيديوهات
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©