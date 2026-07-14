الثلاثاء 14 يوليو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الذكاء الاصطناعي يساعد العلماء على كشف أسرار الماء
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية
ما هو "جبل الفأس" الذي هدّد ترامب بتدميره؟
14 يوليو 2026 22:32
جبل الفأس
البرنامج النووي الإيراني
إيران
نطنز
الرئيس الأميركي
أميركا
تخصيب اليورانيوم
دونالد ترامب
ترامب
فيديوهات ذات صلة
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب عن مقترح إيران: لست راضياً
1 مايو 2026
علوم الدار
علوم الدار
ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق
14 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
بدء الحصار الأميركي على موانئ إيران
14 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب: إيران يجب أن تتوقف عن فرض رسوم في مضيق هرمز
10 ابريل 2026
الأخبار العالمية
الأخبار العالمية
ترامب يتوعد بقصف إيران مجدداً إذا واصلت تخصيب اليورانيوم
27 يونيو 2025
أخبار ذات صلة
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: ضربنا إيران بشدة وسننتصر بسرعة إن عادت الحرب
10 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: التفاهم مع إيران انتهى ولا أرغب في التوصل إلى اتفاق
9 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: سنضرب إيران بقوة
8 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران
11 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: ضربنا إيران بشدة وسننتصر بسرعة إن عادت الحرب
10 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: التفاهم مع إيران انتهى ولا أرغب في التوصل إلى اتفاق
9 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ترامب: سنضرب إيران بقوة
8 يوليو 2026
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
ما هو "جبل الفأس" الذي هدّد ترامب بتدميره؟
اليوم 22:32
الأخبار العالمية
انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية
اليوم 22:29
الرياضة
راكون هالاند يخطف الأضواء من استقبال تاريخي
اليوم 19:05
اقتصاد
لماذا تحتفظ الإمارات باحتياطي من النقد الأجنبي؟
اليوم 18:53
الأخبار العالمية
النيران تحاصر رواد مقهى في بانكوك
13 يوليو 2026
اقتصاد
رقم خيالي.. كم مسافراً عبر مطارات الإمارات في 2025؟
13 يوليو 2026
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©