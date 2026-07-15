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اقتصاد
صندوق أبوظبي للتنمية.. 55 عاماً من العطاء
15 يوليو 2026 17:45
صندوق أبوظبي للتنمية
أبوظبي
أبوظبي للتنمية
الإمارات
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