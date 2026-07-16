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التعليم والمعرفة
"مركز محمد بن خالد الثقافي" يوقِّع مذكرات تفاهم مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والمعرفية
16 يوليو 2026 23:04
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي
الإمارات
مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
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