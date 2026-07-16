"مركز محمد بن خالد الثقافي" يوقِّع مذكرات تفاهم مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والمعرفية

الجمعة 17 يوليو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
علماء يطورون ذكاءً اصطناعياً يفسر سلوك الحيوانات
ترامب: مواصلة ضرب إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات
أوكرانيا تستهدف 20 ناقلة روسية في البحر الأسود
اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء تطبيق «المناطق التجريبية»
«اجتماع المانحين» يقر دعم غزة والموازنة الفلسطينية بقيمة مليار دولار
«التعاون الخليجي»: ممارسات إيران تعكس إصراراً على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية
مطالب بتحقيق دولي في استخدام «الكيميائي» بالسودان
واشنطن: تجميد 130 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة المرتبطة بإيران
الإمارات.. نموذج رائد في مواجهة تحديات آفة المخدرات
«صيّف بأمان» تؤكد أهمية السلامة في أحواض السباحة
الإمارات: نواصل دورنا كشريك موثوق في تعزيز التعاون الدولي
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك باجتماعات مجموعة «بريكس» في الهند
سعود بن صقر والسفير الصيني يبحثان تعزيز العلاقات
سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مركز الابتكار بجامعة الشارقة
عمار بن حميد: تفوق أوائل «الثانوية العامة» رصيد لمستقبل الوطن
محمد الشرقي: منظومة تعليمية متقدمة وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة
لطيفة بنت محمد تقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
«ليوا للرطب» يتوِّج الفائزين في «أكبر عذج»
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد إطلاق «مدار للإعلام»
افتتاح الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة
"مركز محمد بن خالد الثقافي" يوقِّع مذكرات تفاهم مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والمعرفية
16 يوليو 2026 23:04
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي
الإمارات
مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
فيديوهات ذات صلة
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
بيت القهوة.. سفير التراث والضيافة الإماراتية في معرض بكين للكتاب
18 يونيو 2026
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرم الجهات المتميّزة بـ"جائزة التميّز الأرشيفي"
12 مايو 2026
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
تعاون ثلاثي مشترك.. لإحياء الإصدارات الوطنية
24 ابريل 2026
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
جائزة المقال الإماراتي تعلن عن الفائزين بدورتها الثانية
14 ابريل 2026
التعليم والمعرفة
التعليم والمعرفة
معجم الكلمات الأجنبية في اللهجة العامية الإماراتية
27 فبراير 2026
أخبار ذات صلة
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزّي في ضحايا حريق دار الأيتام
اليوم 22:23
التعليم والمعرفة
«الناشرين الإماراتيين» تعزّز مكانة الإمارات في صناعة المعرفة
اليوم 16:17
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اليوم 15:34
علوم الدار
منصور بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي
اليوم 15:29
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزّي في ضحايا حريق دار الأيتام
اليوم 22:23
التعليم والمعرفة
«الناشرين الإماراتيين» تعزّز مكانة الإمارات في صناعة المعرفة
اليوم 16:17
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اليوم 15:34
علوم الدار
منصور بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي
اليوم 15:29
شاهد أيضًا
الأخبار العالمية
أميركا تستخدم للمرة الأولى سلاحاً بحرياً مُسيّراً
اليوم 23:13
التعليم والمعرفة
"مركز محمد بن خالد الثقافي" يوقِّع مذكرات تفاهم مع مجموعة من المؤسسات الثقافية والمعرفية
اليوم 23:04
الأخبار العالمية
الأرجنتين إلى النهائي.. وبوينس آيرس لا تنام
اليوم 18:29
علوم الدار
"عهد الاتحاد".. خطبة الجمعة 17 يوليو 2026
اليوم 18:11
الأخبار العالمية
لبنان وإسرائيل يتفقان على بدء تطبيق "المناطق التجريبية"
15 يوليو 2026
الأخبار العالمية
ديناصور بـ 50 مليون دولار
15 يوليو 2026
المزيد من الفيديوهات
لا يوجد المزيد
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©