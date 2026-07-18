السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد.. تجدُّدٌ للولاء والانتماء
18 يوليو 2026 14:00
عهد الاتحاد
18 يوليو
الإمارات
يوم عهد الاتحاد
دستور الإمارات
الدستور الإماراتي
فيديوهات ذات صلة
علوم الدار
علوم الدار
18 يوليو.. عهد الاتحاد
اليوم 10:00
علوم الدار
علوم الدار
يوم عهد الاتحاد.. يوم صنع تاريخ وطن
17 يوليو 2026
علوم الدار
علوم الدار
"عهد الاتحاد".. محطة تاريخية في قصة الإمارات
18 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
عهد الاتحاد.. ذكرى خالدة في ذاكرة الوطن والمواطن
18 يوليو 2025
علوم الدار
علوم الدار
الأرشيف والمكتبة الوطنية.. "وثيقة الاتحاد"
18 يوليو 2025
أخبار ذات صلة
علوم الدار
18 يوليو.. «يوم عهد الاتحاد» ورمز الوحدة الوطنية
علوم الدار
مواطنون لـ«الاتحاد»: «عهد الاتحاد» اعتزاز بالإنجازات التاريخية والحضارية للإمارات
علوم الدار
في «يوم عهد الاتحاد».. بناء الإنسان أعظم إنجازات الإمارات
علوم الدار
الإمارات.. رؤية وطنية متكاملة أرست منظومة رائدة لعلوم المستقبل
علوم الدار
18 يوليو.. «يوم عهد الاتحاد» ورمز الوحدة الوطنية
اليوم 01:17
علوم الدار
مواطنون لـ«الاتحاد»: «عهد الاتحاد» اعتزاز بالإنجازات التاريخية والحضارية للإمارات
اليوم 01:17
علوم الدار
في «يوم عهد الاتحاد».. بناء الإنسان أعظم إنجازات الإمارات
اليوم 01:17
علوم الدار
الإمارات.. رؤية وطنية متكاملة أرست منظومة رائدة لعلوم المستقبل
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©