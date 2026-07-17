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انهيار أرضي يدفن سكاناً تحت الركام
17 يوليو 2026 19:30
الانهيارات الأرضية
انهيار أرضي
انهيارات أرضية
الصين
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