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علوم الدار
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
17 يوليو 2026 18:30
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
الإمارات
جائزة خليفة لنخيل التمر
عبدالوهاب زائد
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