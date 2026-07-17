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من هو آندي بورنم رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟
17 يوليو 2026 22:30
آندي بورنم
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حزب العمال
حزب العمال البريطاني
كير ستارمر
آندي بيرنهام
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس الوزراء البريطاني
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