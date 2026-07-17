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أميركا توسع ضرباتها ضد إيران
18 يوليو 2026 00:01
سنتكوم
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الرئيس الأميركي
الملاحة الدولية
القيادة المركزية الأميركية
أميركا
حرية الملاحة
إغلاق مضيق هرمز
دونالد ترامب
مضيق هرمز
الملاحة البحرية
ترامب
الملاحة
هرمز
القوات الأميركية
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